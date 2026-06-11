San Buenaventura celebra la Copa Del Mundo

San Buenaventura, Coah. – En la Unidad Deportiva se vivió gran pasión por el fútbol, presidiendo el evento el alcalde de San Buenaventura Javier Flores Rodríguez y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quienes encabezaron la Caravana Mundialista FIFA 2026, como parte de las acciones de promoción deportiva y prevención social impulsadas por el Gobierno del Estado de Coahuila.

El domo de la Unidad Deportiva de San Buenaventura fue escenario de esta gran celebración, donde se desarrollaron concursos de talentos, saludables en familia y la Copa de Campeones "Vive Libre, Sin Drogas", un torneo recreativo e incluyente de fútbol rápido 5 vs 5 que reunió a jóvenes, deportistas y aficionados al balompié.

Bajo el lema "¡Arma tu equipo y vámonos a la cancha!", participaron equipos integrados por entre 5 y 8 jugadores, con la participación obligatoria de al menos dos mujeres por equipo y una en cancha, fomentando la inclusión, la sana convivencia y el trabajo en equipo.

El torneo se realizó en modalidad de eliminación sencilla y estuvo dirigido a personas mayores de 18 años. Al concluir la competencia, Liliana Salinas y Javier Flores premiaron a los equipos ganadores con medallas para primero, segundo y tercer lugar, además de la copa para el equipo campeón. Asimismo, todos los participantes recibieron playeras de la Selección Mexicana diseñadas por el Gobierno de Coahuila para esta importante celebración deportiva.

Desde las 9:00 de la mañana comenzaron las actividades con la concentración de jugadores, concursos de talentos y dinámicas para las familias asistentes. Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, se instaló una pantalla gigante en el domo deportivo para disfrutar del partido inaugural de México contra Sudáfrica, encuentro que fue seguido con gran emoción por muchos aficionados.

La presidenta honoraria del DIF San Buenaventura, Niria Isabel Ayala Mata, coordinó diversas actividades y sorpresas para los asistentes, entre ellas la entrega de banderas, playeras, claxons y sesiones de pinta caritas, creando un ambiente festivo que permitió vivir al máximo la emoción mundialista y celebrar los goles de la Selección Mexicana.

Las olas y porras encendieron los ánimos con eufóricos gritos en los dos golazos de México, siendo el primer partido encendieron FIFA 2026.

Al evento asistieron el subsecretario de Educación en Coahuila, Maestro Hugo Iván Lozano Sánchez; el delegado de Mejora Coahuila, César Uriel Mata San Miguel; el coordinador del DIF Coahuila, Diego Siller; integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y representantes de instituciones educativas.