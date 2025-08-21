Contactanos
Coahuila

Torneo de fútbol infantil y juvenil en San Buenaventura apoya a adultos mayores

El evento deportivo busca recolectar pañales para adultos mayores necesitados

Por Azucena Tenorio - 21 agosto, 2025 - 05:27 p.m.
Torneo de fútbol infantil y juvenil en San Buenaventura apoya a adultos mayores

En el marco del mes del adulto mayor, la Dirección de Deportes de San Buenaventura, encabezada por José Javier Cano Portillo, anunció la realización de un torneo relámpago de fútbol infantil y juvenil con una noble causa: la recolección de pañales para adultos mayores en situación de necesidad.

El evento se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto, aprovechando el periodo vacacional de los alumnos, y contará con la participación de 16 equipos divididos en las categorías pollos, infantiles y juveniles.

Cada equipo participante aportará cuatro paquetes de pañales, los cuales serán donados al Sistema DIF municipal y al asilo de ancianos de la localidad, con el objetivo de apoyar a las personas de la tercera edad que más lo necesitan.

"Es una iniciativa con doble propósito: fomentar el deporte entre los niños y jóvenes, y al mismo tiempo, inculcar valores como la solidaridad y el compromiso social", expresó Cano Portillo.

El torneo ofrecerá una bolsa de premiación por categoría: mil 200 pesos para el primer lugar y 600 pesos para el segundo, buscando motivar la participación de los equipos y reconocer su esfuerzo en la cancha.

La entrega de los donativos se realizará una vez concluido el torneo, en una ceremonia que busca también visibilizar la importancia del cuidado y respeto hacia los adultos mayores.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados