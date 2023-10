Trabaja Ejército de la mano de Frontera

FRONTERA COAH.- El Ejército Mexicano opera muy de la mano con el Ayuntamiento de Frontera y por esa razón, la mañana de ayer implementó tres actividades, el módulo de canje de armas, reclutamiento de personal y la exposición fotográfica "Más cerca de ti", con la que se pretende tener proximidad social.

Decenas de ciudadanos pudieron apreciar esta exposición fotográfica titulada "Más cerca de ti", el ejército se caracteriza por haber surgido del sacrificio de mujeres y hombres que a través de más de 100 años de historia militar han logrado encumbrar los más altos valores militares.

Esta exposición fotográfica tiene el objetivo de recordar el gran sentido social que tienen las actividades que realiza esta institución en beneficio del país, por lo que al formar parte de las misiones que tienen encomendados, es necesario rescatar que todos los días, en cualquier parte del país, el bienestar de la población es prioridad, reafirmando que este instituto armado siempre está más cerca de la sociedad.

También se instaló el módulo "Únete al Ejército Mexicano", donde se invita a la población a unirse a este equipo en defensa de la nación, entre los requisitos indispensables es ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

Además es necesario no haber pertenecido a las fuerzas armadas o corporaciones policíacas, ser soltero, no tener descendencia, no presentar perforaciones en cualquier parte del cuerpo, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 25 años, así como escolaridad mínima secundaria y en caso de tener tatuajes, que no sean visibles.

Entre los beneficios está un salario neto mensual de 14 mil 870 pesos, la prima vacacional, aguinaldo, servicio médico integral para el militar y su familia, uniforme, calzado, alimentación, 20 días hábiles de vacaciones, becas para el militar y su familia, seguro de vida militar, crédito hipotecario, compensación de servicios y oportunidad de crecimiento laboral.

Además por segundo día se instaló el módulo de canje de armas, la población sigue llevando armas para su destrucción dentro de esta campaña que realiza el Ejército y municipio.