Inicia Astro Feria Rosita 2025 con elección de Reina de Nueva Rosita

San Juan de Sabinas Coah.- Con un ambiente de alegría, color y tradición, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, que encabeza el alcalde Óscar Ríos Ramírez, dio inicio a la Astro Feria Rosita 2025 con la esperada noche de elección y coronación de la Reina de Nueva Rosita, llevada a cabo en el Teatro del Pueblo ante cientos de familias que se dieron cita para vivir esta emotiva celebración.

El evento arrancó con el corte de listón inaugural de la feria, dando paso a un espectacular certamen en el que las 10 candidatas lucieron radiantes con atuendos de fantasía y de gala, siendo valoradas en cada detalle por el jurado calificador. Después de su deliberación, se determinó que Bárbara Montserrat Villarreal Reséndiz se coronara como "Bárbara I", Reina de Nueva Rosita 2025, quien recibió el cetro y la corona que la acreditan como digna representante de esta ciudad.