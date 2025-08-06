Alcaldesa Laura Jiménez lidera campaña de limpieza en el río Sabinas de Múzquiz

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el Departamento de Ecología, el Club de Motos "Forajidos", y familias comprometidas con el entorno, llevaron a cabo una importante campaña de limpieza en el río Sabinas, específicamente en el área del puente y el parque adyacente.

Durante esta jornada, se recolectaron más de 3,000 kilos de basura, retirando residuos que afectaban los márgenes del río y su ecosistema. Esta actividad forma parte de una serie de acciones impulsadas por la actual administración para fortalecer la conciencia ambiental y fomentar la participación ciudadana en el cuidado de los espacios naturales del municipio.

"Acciones como estas, nobles y solidarias con nuestro medio ambiente, son dignas de reconocerse. Agradecemos profundamente a todas las personas que se sumaron con voluntad y esfuerzo", expresó la alcaldesa Laura Jiménez.

La administración municipal reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable, y hace un llamado a la ciudadanía para mantener limpio y en buen estado este patrimonio natural que pertenece a todos.