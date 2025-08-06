Contactanos
Coahuila

Alcaldesa Laura Jiménez lidera campaña de limpieza en el río Sabinas de Múzquiz

Múzquiz se une por el cuidado del río Sabinas bajo liderazgo de la alcaldesa Laura Jiménez

Por Staff / La Voz - 06 agosto, 2025 - 07:09 p.m.
Alcaldesa Laura Jiménez lidera campaña de limpieza en el río Sabinas de Múzquiz

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el Departamento de Ecología, el Club de Motos "Forajidos", y familias comprometidas con el entorno, llevaron a cabo una importante campaña de limpieza en el río Sabinas, específicamente en el área del puente y el parque adyacente.

Durante esta jornada, se recolectaron más de 3,000 kilos de basura, retirando residuos que afectaban los márgenes del río y su ecosistema. Esta actividad forma parte de una serie de acciones impulsadas por la actual administración para fortalecer la conciencia ambiental y fomentar la participación ciudadana en el cuidado de los espacios naturales del municipio.

"Acciones como estas, nobles y solidarias con nuestro medio ambiente, son dignas de reconocerse. Agradecemos profundamente a todas las personas que se sumaron con voluntad y esfuerzo", expresó la alcaldesa Laura Jiménez.

La administración municipal reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable, y hace un llamado a la ciudadanía para mantener limpio y en buen estado este patrimonio natural que pertenece a todos.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados