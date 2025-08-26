Trabajadores de Fox en Castaños inician paro laboral por incumplimiento en pago de ahorros

Castaños, Coahuila; La inconformidad estalló este martes entre los trabajadores de la empresa Fox, ubicada en Castaños, luego de que la promesa de pago de sus ahorros, pactada para este mes de agosto, fuera incumplida.

Los empleados, quienes habían esperado la entrega de dichos recursos, fueron notificados de que el depósito se pospondrá hasta diciembre, argumentando que no hay dinero para el ahorro debido a que, aparentemente, las cuentas están congeladas.

La situación generó molestia y desató un paro laboral como medida de presión y defensa de sus derechos.

La protesta se hizo visible con la circulación de una fotografía donde los obreros aparecen suspendiendo actividades en tiempo y forma, en señal de rechazo a lo que consideran una **falta de seriedad y respeto por parte.