Trabajadores municipales de Coahuila celebran el Día de la Independencia

FRONTERA, COAHUILA.- Un total de 157 trabajadores de confianza y personal administrativo del gobierno municipal no laborarán este martes 16 de septiembre, con motivo del día festivo por el Día de la Independencia, conforme al calendario oficial, informó Ignacio Ortegón, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Mientras tanto, los directores de área sí acudirán al desfile cívico representativo programado para la mañana del martes, como parte de los actos conmemorativos por el 215 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México.

“Mañana está contemplado como día festivo en el calendario oficial, y solamente vendrá a trabajar el personal de áreas indispensables, como servicios primarios, que no debemos descuidar, ya que el problema más fuerte que traemos es el de la limpieza”, señaló Ortegón.

El funcionario agregó que este lunes 15 se trabajó de forma normal, con personal realizando los preparativos para los festejos patrios tanto en el ejido La Cruz como en la plaza principal del municipio.

Debido a fallas mecánicas en dos de las tres unidades recolectoras de basura, el municipio enfrenta un rezago en el servicio de limpieza en diversos sectores, por lo que se han reforzado las acciones con el personal disponible.

Servicios Primarios está trabajando a marchas forzadas, usando incluso retroexcavadoras para voltear contenedores y vaciar la basura en otras unidades que están operativas, con el objetivo de llevar los residuos al relleno sanitario.

El Ayuntamiento hizo un llamado a la población para mantener la limpieza en sus colonias y colaborar evitando sacar residuos en horarios no establecidos, mientras se normaliza el servicio en su totalidad.