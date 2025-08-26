Javier Flores Rodríguez supervisa trabajos de limpieza en San Buenaventura

El municipio de San Buenaventura mantiene un ritmo de trabajo constante y efervescente para garantizar una ciudad limpia, segura y con bulevares en óptimas condiciones.

"El presidente municipal juvenil, Javier Flores Rodríguez, supervisó desde temprana hora los trabajos de las cuadrillas de Servicios Primarios y del programa Empleo Temporal, quienes de manera coordinada realizan labores de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

En esta jornada, se reforzaron los trabajos en el Boulevard Magisterio y el Fraccionamiento Valle del Campestre, donde el director de Servicios Primarios, Abdiel Castellanos, acompañó al alcalde en la supervisión de acciones emergentes que dan paso al cuidado y embellecimiento de los espacios públicos.

El programa Empleo Temporal, además de brindar una fuente de trabajo, fomenta el sentido de pertenencia y orgullo entre los ciudadanos que se integran a estas brigadas para aportar al bienestar y buena imagen de San Buenaventura.

"Estamos dando continuidad a un gobierno de resultados, que cuida a la ciudad con acciones firmes para mantener entornos seguros y vialidades en buen estado", expresó el alcalde Javier Flores Rodríguez.