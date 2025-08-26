Contactanos
Coahuila

Javier Flores Rodríguez supervisa trabajos de limpieza en San Buenaventura

El presidente municipal juvenil, Javier Flores Rodríguez, supervisa labores de limpieza en San Buenaventura para garantizar una ciudad limpia y segura.

Por Staff / La Voz - 26 agosto, 2025 - 05:19 p.m.
Javier Flores Rodríguez supervisa trabajos de limpieza en San Buenaventura

El municipio de San Buenaventura mantiene un ritmo de trabajo constante y efervescente para garantizar una ciudad limpia, segura y con bulevares en óptimas condiciones.

"El presidente municipal juvenil, Javier Flores Rodríguez, supervisó desde temprana hora los trabajos de las cuadrillas de Servicios Primarios y del programa Empleo Temporal, quienes de manera coordinada realizan labores de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

En esta jornada, se reforzaron los trabajos en el Boulevard Magisterio y el Fraccionamiento Valle del Campestre, donde el director de Servicios Primarios, Abdiel Castellanos, acompañó al alcalde en la supervisión de acciones emergentes que dan paso al cuidado y embellecimiento de los espacios públicos.

El programa Empleo Temporal, además de brindar una fuente de trabajo, fomenta el sentido de pertenencia y orgullo entre los ciudadanos que se integran a estas brigadas para aportar al bienestar y buena imagen de San Buenaventura.

"Estamos dando continuidad a un gobierno de resultados, que cuida a la ciudad con acciones firmes para mantener entornos seguros y vialidades en buen estado", expresó el alcalde Javier Flores Rodríguez.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados