Sari Pérez Cantú encabeza limpieza del Panteón Municipal en Frontera

Frontera, Coah. - La edil y los departamentos de la administración continuaron las labores de remozamiento de los andenes del panteón, donde, aparte de la limpieza, se delimitaron tumbas peligrosas, todo para que los visitantes tengan seguridad al llegar al cementerio.

Frontera, Coahuila; a 28 de octubre de 2026. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la continuidad de los trabajos de limpieza en el histórico Panteón Municipal, sumándose de lleno junto al grueso de los empleados de todos los departamentos de la administración en una gran jornada de unidad y esfuerzo colectivo.

Los empleados, junto a las cuadrillas de servicios primarios, ecología, Protección Civil y Obras Públicas, se abocaron con total entrega a las labores de deshierbe, pintura, mantenimiento y recolección de desechos, demostrando un verdadero espíritu de servicio. Cada rincón del camposanto fue atendido con calidez y dedicación por manos comprometidas con honrar el legado de nuestras familias.

Gracias a este esforzado despliegue colectivo, el Panteón Dolores se encuentra listo y en óptimas condiciones para recibir con calidez, dignidad y seguridad a las miles de familias que acudirán a reencontrarse con sus seres queridos durante las significativas visitas de los próximos 1 y 2 de noviembre.

Asimismo, los espacios han quedado dignamente preparados para albergar la tradicional y esperada Alumbrada este próximo domingo, una festividad llena de luz, misticismo y fe que une a toda la comunidad en un abrazo eterno de recuerdo y veneración a nuestros difuntos.

La alcaldesa agradeció el incansable esfuerzo de todo el personal municipal y reafirmó que cuidar de nuestra memoria es cuidar de nuestra identidad, invitando a la ciudadanía a vivir estas fechas en orden, paz y con el alma llena de tradición.