Carlos Villarreal anuncia incentivos para el Predial 2026 en Monclova

Con el objetivo de incentivar el cumplimiento del pago del Impuesto Predial, fortalecer la recaudación municipal y generar mayores recursos para la realización de obras y acciones en beneficio de la ciudadanía, el alcalde Carlos Villarreal dio a conocer de manera oficial el programa de incentivos para los contribuyentes cumplidos del Predial 2026; el cual contempla descuentos, condonación de recargos y un esquema de rifas a lo largo del año.

Como parte de este programa se estarán otorgando descuentos del 15 % durante el mes de enero, 10 % en febrero y 5 % en marzo; con el fin de apoyar la economía de las familias monclovenses. Asimismo, se aplicará la condonación del 100 % en el pago de recargos, medida aprobada por el Cabildo de Monclova y contemplada en la Ley de Ingresos, por lo que las y los contribuyentes podrán regularizarse pagando cero pesos en recargos.

De igual manera, se realizarán rifas trimestrales dirigidas a los contribuyentes cumplidos. Al cierre del primer trimestre se rifará un automóvil; al finalizar el segundo trimestre, electrodomésticos; al término del tercer trimestre, viajes a Mazatlán; y en diciembre, como cierre del año, una casa habitación, entre quienes hayan cumplido con el pago del Predial 2026.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que una mayor recaudación del Impuesto Predial permite ampliar la inversión en infraestructura, servicios públicos y programas sociales para el desarrollo de la ciudad, acciones que se ven fortalecidas con el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez. "Invitamos a las y los ciudadanos a aprovechar los incentivos para el pago del Predial. Cada peso que se recauda regresa a la gente en obras, servicios y programas que mejoran la calidad de vida de las familias monclovenses".

Los ciudadanos podrán realizar el pago del Impuesto Predial en Presidencia Municipal; así como en los módulos ubicados en Soriana Anáhuac, SIMAS Monclova-Frontera, Paseo Monclova, Gutiérrez Sidermex, CEDIF Norte, CEDIF Sur y en Recaudación de Rentas, en un horario de atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para que la recaudación del Impuesto Predial se traduzca en más obras y mejores servicios en beneficio de las familias monclovenses.