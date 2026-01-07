Demanda de carros tanque crudo en Monclova por posible acuerdo con Venezuela

La posible reactivación de la industria petrolera en Venezuela abre un escenario de expectativa para el sector industrial de la Región Centro de Coahuila, particularmente para las empresas dedicadas a la fabricación de carros de ferrocarril. Así lo señaló Carlos Mata, líder sindical de la CTM en Monclova, quien advirtió que, aunque no hay certezas, el contexto internacional podría generar oportunidades para la recuperación del empleo.

En entrevista, Mata explicó que existe la posibilidad de que, ante una eventual renegociación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela, aumente la demanda de carros tanque para el traslado de crudo. No obstante, aclaró que el panorama aún es incierto, ya que se desconoce cuántos carros de este tipo se encuentran actualmente en stock en Estados Unidos y si serán suficientes para atender esa necesidad.

"Estamos apostando a que así sea, pero no sabemos si se logre recuperar la totalidad de los empleos", expresó el dirigente sindical, quien subrayó que algunas empresas de la región cuentan con certificaciones específicas para la industria petrolera, lo que podría colocarlas en una posición competitiva.

Sin embargo, Mata reconoció que persisten desventajas importantes, como el alto costo del acero y los aranceles, factores que siguen afectando la competitividad del sector. En ese sentido, consideró urgente que México acelere la negociación del Tratado de Libre Comercio y no espere a los plazos límite, dadas también las implicaciones políticas derivadas de la postura del Gobierno Federal respecto a Venezuela.

En cuanto al arranque del año laboral en la Región Centro, el líder de la CTM fue claro: la situación se mantiene prácticamente igual a la del cierre del año pasado. No se prevé crecimiento en el corto plazo, pero tampoco despidos. "No hay contratación, pero en este momento no se contemplan despidos", afirmó.

Detalló que, aunque una empresa con planta en Sabinas enfrenta ajustes, la planta ubicada en Monclova se mantiene estable. Destacó que esto ha sido posible gracias a la calidad de la mano de obra local, particularmente de soldadores y trabajadores especializados en el armado de carros de ferrocarril, quienes han permitido sostener los niveles de producción.

Carlos Mata informó que la planta de Trinity en Monclova trabaja prácticamente al 100 por ciento de su capacidad instalada, con dos turnos activos y cerca de mil 200 trabajadores sindicalizados. En el caso de Gunderson, la plantilla oscila entre mil y mil 100 trabajadores, manteniéndose también en operación.

Recordó que la producción de carros de ferrocarril es cíclica y que, al menos hasta el cierre del primer semestre del ejercicio fiscal, se espera que las plantas continúen operando en los niveles actuales. Respecto al cierre de año, el dirigente sindical explicó que la acumulación de vacaciones en diciembre respondió a acuerdos sindicales que buscan beneficiar tanto a trabajadores como a empresas. Esta estrategia permite a los empleados administrar mejor sus periodos vacacionales, reduce riesgos de despidos por incidencias laborales y ayuda a las empresas a cerrar ordenadamente su ciclo productivo.

"Es una práctica que ha dado resultados y que incluso otras empresas ya están empezando a copiar", señaló.

Finalmente, Mata reconoció que el año anterior fue particularmente duro para el sector, con una pérdida aproximada del 40 por ciento de los trabajadores sindicalizados en algunas empresas. De contar con cerca de 2 mil 300 empleados, actualmente se mantienen alrededor de mil trabajadores, sin contar el impacto indirecto en otros empleos. Pese a ello, reiteró que hoy las plantas se encuentran al 100 por ciento de su plantilla activa, y que el sector mantiene la expectativa puesta en los movimientos internacionales y en una eventual reactivación industrial que permita recuperar parte de los empleos perdidos.