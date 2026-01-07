Martha Herrera de PRONNIF informa sobre accidente con pirotecnia

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia confirmó que se brinda atención integral al caso de un menor que sufrió la amputación de un dedo tras manipular pirotecnia durante las fiestas decembrinas, siendo este el único incidente de este tipo registrado en la región Centro-Desierto.

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, señaló que el hecho refleja nuevamente la falta de conciencia y supervisión de los adultos al permitir que menores tengan acceso a artefactos que, además de peligrosos, no están permitidos. "Es el único registro que tenemos en la región, pero volvemos a ver la falta de cuidados, de precaución y pericia al permitir que los menores utilicen pirotecnia, por lo que una vez más vemos que se presenta este tipo de incidentes".

Indicó que el caso será atendido de manera inicial por la Procuraduría Municipal de Cuatro Ciénegas, la cual ya tomó conocimiento del hecho y realiza el seguimiento correspondiente, pero en caso de detectarse alguna otra omisión o vulneración a los derechos del menor, será la Subprocuraduría quien intervenga de manera directa. Señaló que la atención no se limita al aspecto físico, ya que la lesión tendrá consecuencias emocionales a largo plazo, por lo que trabajarán en acompañamiento psicológico del menor y en la concientización de los padres.

"No solo es la afectación física, también habrá una afectación psicológica para el futuro del niño, y eso es algo que se debe atender, es necesario trabajar con la familia para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir". En cuanto a posibles sanciones, explicó que por el momento se procedió con un llamado de atención y con acciones orientadas a la restitución de los derechos del menor, sin que hasta ahora se hayan detectado otras vulneraciones. "Lo principal es garantizar el cuidado y la protección del niño, si se llegara a reincidir en omisiones o descuidos, entonces el caso se atendería de una manera distinta", indicó.