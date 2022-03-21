Trágico puente: ocho lesionados

FRONTERA COAH.- Un total de ocho personas lesionadas entre ellas una pequeña de tan solo 3 años de edad, así como cuantiosos daños materiales, fue el saldo de un fuerte accidente ocurrido la madrugada de ayer en las calles de la colonia Occidental.

Fue alrededor de las 03:00 horas de ayer cuando vecinos del cruce de la calle Ayuntamiento y Soledad dieron aviso de un fuerte accidente en el cual varias personas se encontraban prensadas.

Rápidamente Paramédicos de la Cruz Roja, Seguridad Pública y distintos cuerpos de rescate se trasladaron al sitio en medio de una intensa movilización.

Tras el arribo de las ambulancias, los paramédicos se dispusieron a revisar a los involucrados quienes se encontraban tendidos sobre el pavimento mientras que otros más ya eran auxiliados por vecinos del lugar.

Fue una pequeña de tan solo tres años de edad identificada como Emily quien fuera trasladada de urgencia por socorristas mientras que sus acompañantes eran atendidos por los paramédicos en el lugar.

Por su parte elementos de Control de Accidentes realizaban las diligencias correspondientes así como el peritaje determinando que el conductor de un vehículo Dodge tipo Stratus color arena, presuntamente circulaba sobre la calle Ayuntamiento en dirección de norte a sur.

Fue al llegar al cruce con la calle Soledad donde no realizó su alto correspondiente, atravesándose al paso de un vehículo Volkswagen tipo pointer color blanco del cual su conductor nada pudo hacer para evitar el impacto.

Tras el fuerte encontronazo el vehículo color arena salió disparado contra otros vehículos estáticos mientras que el pointer quedó en medio de la calle Soledad en sentido contrario y con sus tripulantes sobre el asfalto con lesiones de consideración.

Rápidamente autoridades arribaron al sitio, abanderando el lugar mientras que Paramédicos y socorristas realizaban las maniobras correspondientes y estabilizaban a los lesionados siendo un total de ocho los cuales fueron trasladados a diversos hospitales para su atención.

Los lesionados fueron identificados como Emily del Carmen Menchaca García de 3 años de edad, Jesús Alberto Menchaca García de 13 años, Bertha Alicia García Ríos de 30, así como Reyna Lucero Rodríguez de 21 y el presunto responsable identificado como Jesús Alberto Menchaca Rodríguez, mismo que fue trasladado a un hospital con lesiones de consideración y bajo custodia.

Así mismo los afectados fueron identificados como Estrella Dalet Saucedo Cortez de 18 años de edad, Ruth Noemí Reyes de 38 años de edad y su esposo Martín Alejandro Saucedo Cortez, siendo este último el más delicado al presentar lesiones internas.