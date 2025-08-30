Ponen en marcha el programa "Pinta Tu Escuela" en el Jardín de Niños Jaime Torres Bodet

MÚZQUIZ, COAH.- Con el firme propósito de dignificar los espacios educativos y ofrecer a la niñez entornos más seguros y funcionales, el Gobierno Municipal de Múzquiz que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el programa estatal Mejora Coahuila, dio arranque a la jornada intensiva del programa "Pinta Tu Escuela" en el jardín de niños Jaime Torres Bodet del mineral de Rancherías.

Durante esta actividad participaron el coordinador municipal de Mejora Coahuila, Jesús Guerrero García, directivos de diferentes instituciones educativas, subsecretarios de la región carbonífera y el equipo del chaleco verde, quienes junto con personal docente y padres de familia sumaron esfuerzos en labores de limpieza, pintura de aulas, dirección, sanitarios, juegos infantiles y la rehabilitación de la fachada.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de este tipo de acciones, subrayando que la educación es la base para el desarrollo de la sociedad y que su gobierno seguirá trabajando de manera conjunta con el Estado para brindar mejores condiciones a la niñez muzquense.

"Con este programa logramos no solo embellecer nuestras escuelas, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y crear entornos que inspiran aprendizaje, seguridad y bienestar para nuestras niñas y niños", señaló la munícipe.

El programa "Pinta Tu Escuela" forma parte de la estrategia estatal de mejora de infraestructura educativa y se suma a las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para atender de manera directa las necesidades más sentidas en el ámbito escolar.

Con estas labores, el jardín de niños Jaime Torres Bodet se prepara para recibir a sus alumnos en un espacio renovado, digno y seguro, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de trabajar en grande por la educación de Múzquiz.