Mercadito Mejora Llega a Villa de Agujita con Productos y Servicios a Bajo Costo

Villa de Agujita, Coah.- Decenas de familias se beneficiaron con la venta de productos de la canasta básica, así como de pintura, impermeabilizante, cemento y minisplits a bajo costo, además de servicios gratuitos como cortes de cabello, durante la llegada del Mercadito Mejora al Barrio 2.

La esperada visita del programa inició en punto de las 18:00 horas en la calle Delta del mencionado sector, donde familias de distintos puntos de la comunidad aguardaban para aprovechar las ofertas en frutas, verduras, productos lácteos, huevo y más, muchos de los cuales se agotaron por la alta demanda.

Además de los alimentos, las familias aprovecharon para encargar productos como cemento, pintura, impermeabilizante y minisplits, los cuales continúan siendo muy solicitados por sus precios accesibles.

Al respecto, la coordinadora del programa Mejora en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, agradeció la confianza de los ciudadanos que participaron y consumieron en el Mercadito, destacando que esto es posible gracias a la iniciativa del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo de Carlos Elizondo, coordinador estatal del programa.

Garza Iribarren también reconoció el esfuerzo del equipo de Mejora en la Región Carbonífera y del coordinador regional Federico Quintanilla Riojas, quienes diariamente trabajan para llevar beneficios reales a las familias a través de distintas estrategias sociales.