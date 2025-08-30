Responde Óscar Ríos a peticiones en colonia "San Luisito"

El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez encabezó este sábado la instalación de nuevas luminarias LED en la colonia San Luisito de Nueva Rosita, dando cumplimiento inmediato a la solicitud que vecinos le hicieron hace apenas unos días, durante la inauguración de la frutería "Torres Hnos" en este mismo sector.

Con esta acción, se logra la rehabilitación integral del alumbrado público en la colonia, lo que traerá consigo mayor seguridad, tranquilidad y bienestar para las familias que habitan en esta zona. El edil subrayó que el alumbrado eficiente y moderno no solo mejora la imagen de los espacios públicos, sino que también contribuye a la prevención de incidentes y al fortalecimiento del tejido social.

De manera paralela, el gobierno municipal mantiene en marcha un programa de reparación de drenajes y bacheo, trabajos que se realizan de manera constante en distintos puntos del municipio, con un avance general en todas las colonias. El alcalde reiteró que se trata de un esfuerzo integral para responder a las principales necesidades de la población y garantizar servicios públicos de calidad.

Óscar Ríos Ramírez resaltó además el respaldo permanente del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien —dijo— siempre está al pendiente de lo que ocurre en San Juan de Sabinas y respalda de manera decidida las acciones emprendidas en beneficio de la gente. "El trabajo en equipo con nuestro Gobernador es lo que nos permite avanzar con paso firme y dar soluciones rápidas a la ciudadanía", enfatizó.

El edil recalcó que su administración trabaja sin distinciones de partidos ni colores, enfocándose en atender a todos los sectores por igual, siempre escuchando de manera directa a la ciudadanía y transformando esas peticiones en acciones concretas.

"Estamos dando resultados a diario en lo general. La gente quiere hechos, no palabras, y aquí en San Juan de Sabinas seguimos demostrando que cuando se trabaja con compromiso, y de la mano del Gobernador, las soluciones llegan rápido", concluyó el presidente municipal.