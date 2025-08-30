Crisis Económica Golpea a Vendedores Ambulantes en Sabinas

Sabinas, Coah.- El gremio de los vendedores ambulantes ha resentido fuertemente la baja en la economía local, situación que ha llevado a muchos de ellos a hacer una pausa en sus actividades y buscar un ingreso seguro para sostener a sus familias, así lo confirmó Raúl Cuéllar Garcés, vendedor con más de 30 años en el oficio.

Entrevistado sobre la difícil situación que atraviesan debido a la crisis económica que prevalece en Sabinas y en la región carbonífera, Cuéllar Garcés reconoció que ha disminuido notablemente la presencia de comerciantes en las calles.

"Esto pasa por lo mismo, la situación es muy crítica, ¿verdad? Desgraciadamente también hemos tenido la mala fortuna de tener a varios compañeros enfermos y otros que ya han fallecido. Estamos esperanzados en que este próximo mes de septiembre podamos mejorar las ventas, gracias a las festividades y el regreso a clases", expresó.

Agregó que la mayoría de los vendedores ambulantes han optado por buscar un empleo fijo para asegurar el sustento familiar, combinándolo con las ventas ambulantes o desde casa en sus ratos libres.

Finalmente, el entrevistado consideró que sería de gran ayuda que el gremio fuera incluido en los apoyos que otorgan los tres niveles de gobierno, ya que, como en su caso, muchos por su edad o condición de salud ya no son considerados por las empresas para ser contratados.