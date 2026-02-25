Accidente en Paso de la Muralla deja una mujer lesionada

Monclova-Ramos Arizpe.- Un aparatoso accidente se registró la mañana de este miércoles en el tramo conocido como Paso de la Muralla, sobre la carretera Monclova-Saltillo, antes de ingresar a la curva de San Lázaro, dejó como saldo preliminar una mujer lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, una patrulla municipal trasladaba a una de las personas heridas cuando en el trayecto se encontró con una ambulancia, donde realizaron el cambio de vehículo para que paramédicos continuaran con el traslado de manera más segura y con el equipo necesario rumbo a Saltillo.

La lesionada es una mujer de 28 años, quien fue llevada en código amarillo al Hospital Muguerza. En información compartida por los socorristas, se mencionó que viaja de Monclova a Saltillo por motivos de trabajo cuando ocurrió el percance.

En el lugar trascendió que habría una persona sin vida derivado del accidente, situación que deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

El tramo donde ocurrió el siniestro es conocido por su complejidad, especialmente en la zona previa a la curva de San Lázaro, por lo que corporaciones de auxilio y seguridad acudieron para brindar apoyo y realizar las diligencias necesarias.

