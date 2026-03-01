Revisión de transporte escolar en Frontera

Frontera, Coahuila; a 28 de febrero de 2025.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú, en cumplimiento a la Ley de Transporte del Estado de Coahuila, ordenó la revisión físico-mecánica de las unidades de transporte escolar que operan en el municipio, con el firme propósito de garantizar la seguridad de las niñas y los niños que diariamente se trasladan a sus centros educativos.

Durante esta jornada participaron el director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra Guajardo; el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo; así como integrantes del Cabildo, inspectores y representantes del sector transportista. En total, fueron revisados 36 vehículos que prestan el servicio escolar.

Las unidades que cumplieron con todos los requisitos establecidos recibieron el engomado oficial de "Liberación", certificando que se encuentran en condiciones óptimas para operar. Aquellos vehículos que presentaron observaciones contarán con una prórroga de 15 días para solventar los hallazgos detectados.

Asimismo, se recordó que los choferes son sometidos a exámenes toxicológicos cada seis meses, como parte de las medidas preventivas que fortalecen la confianza de los padres de familia y la integridad de los menores.

La alcaldesa reiteró que aproximadamente 400 estudiantes son trasladados diariamente en estas unidades, por lo que la supervisión constante es una prioridad absoluta para su administración, privilegiando siempre la seguridad y el bienestar de la niñez fronterense.