Tarifa de taxi se mantiene en 40 pesos en San Buenaventura durante la feria

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de San Buenaventura acordó mantener en 40 pesos la tarifa del servicio de taxi dentro de la zona urbana durante la Feria de San Buenaventura, con el propósito de ofrecer opciones de transporte seguras y accesibles para habitantes y visitantes.

El director de Transporte y Vialidad, Jesús Garza, informó que el acuerdo se alcanzó en una reunión con empresarios y concesionarios, por autorización del alcalde Javier Flores Rodríguez. "Con el objetivo de brindar opciones de movilidad seguras y accesibles durante los festejos de la Feria San Buenaventura, nos reunimos con empresarios y concesionarios y acordamos la tarifa del servicio de taxi dentro de la zona urbana en 40 pesos, sin incrementos durante la temporada ferial", señaló el funcionario.

Agregó que la medida busca proteger la economía de las familias y garantizar un servicio con tarifas establecidas para quienes asistan a las actividades de la feria.

Como parte del operativo de movilidad, el empresario Juan Hermes informó que Transportes Hermes habilitará corridas especiales desde Monclova y Frontera hacia el recinto ferial. Las salidas desde Monclova serán a las 18:00, 19:30, 21:00 y 22:30 horas, mientras que desde Frontera partirán a las 18:20, 19:50, 21:20 y 22:50 horas.

El regreso de las unidades está programado para las 2:00 horas o al concluir los eventos y conciertos en la Monumental Plaza de Toros, con salida frente a la primera entrada del recinto.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a utilizar estas opciones de transporte para facilitar la movilidad y disfrutar de manera responsable de la Feria de San Buenaventura.