Descartan cierre de Trinity Rail Sabinas

SABINAS, COAH.- En este municipio, la empresa Trinity Rail no enfrenta riesgo de cierre definitivo, pese al recorte temporal de personal que dejó a 500 personas sin empleo.

Así lo confirmó Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo en Coahuila, quien explicó que la medida obedeció a ajustes en contratos, niveles de producción y al impacto de los aranceles anunciados en 2025, situación que fue de dominio público.

La funcionaria recordó que el año pasado fue particularmente complejo, debido a la imposición de aranceles que afectaron a gran parte de la industria mexicana, la cual produce principalmente para exportación hacia Estados Unidos.

Esta coyuntura redujo de manera significativa la operación de varias empresas, incluida Trinity Rail, lo que derivó en ajustes laborales.

Acciones de la autoridad

Sin embargo, Zogbi Castro señaló que en 2026 se observa una tendencia más favorable en la industria, con expectativas de recuperación. Subrayó que la Secretaría del Trabajo ha mantenido comunicación constante tanto con la empresa Trinity como con el sindicato de trabajadores, para dar seguimiento a las bajas registradas y atender la situación de manera inmediata.

Detalló que las bajas de personal se dieron en dos etapas y obedecieron directamente a la disminución en la producción. En algunos casos, los despidos fueron temporales, por lo que se espera que los empleos puedan reactivarse en el corto plazo conforme la empresa recupere sus niveles de operación y se estabilice la demanda.

Detalles confirmados

Finalmente, la secretaria del Trabajo reiteró que el cierre de Trinity Rail no está en discusión. Aseguró que se trabaja en la reubicación de los 500 trabajadores reajustados en otras empresas de la región, mientras se avanza en la recuperación de la actividad productiva que permitirá reincorporar a parte de ellos en la misma compañía.