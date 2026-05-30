Cierre temporal del libramiento José de las Fuentes por enjambre de abejas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La presencia de un enjambre de abejas provocó el cierre temporal de un tramo del libramiento José de las Fuentes, luego de que las autoridades determinaran restringir el paso vehicular como medida preventiva.

¿Dónde ocurrió el incidente?

El incidente se registró a la altura del establecimiento conocido como "Vaqueritas", donde una gran cantidad de abejas permanecía concentrada en el área, generando preocupación entre automovilistas y transeúntes.

Tras recibir el reporte ciudadano, corporaciones de seguridad acudieron al lugar para evaluar la situación y coordinar acciones que permitieran evitar riesgos para la población.

Acciones de la autoridad

Como medida de prevención, las autoridades cerraron la circulación sobre el libramiento José de las Fuentes, en el tramo comprendido entre las calles Manuel Acuña y Pino Suárez, mientras se esperaba que el enjambre se desplazara de manera natural.

Luego de varios minutos, las abejas abandonaron el área y la vialidad fue reabierta sin que se registraran personas lesionadas ni incidentes mayores.