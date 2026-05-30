Contactanos
Coahuila

Cierre temporal del libramiento José de las Fuentes por enjambre de abejas en Ciudad Acuña

Después de varios minutos, el enjambre se desplazó y la vialidad fue reabierta sin incidentes mayores.

Por Angel Garcia - 30 mayo, 2026 - 02:36 p.m.
Cierre temporal del libramiento José de las Fuentes por enjambre de abejas en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.- La presencia de un enjambre de abejas provocó el cierre temporal de un tramo del libramiento José de las Fuentes, luego de que las autoridades determinaran restringir el paso vehicular como medida preventiva.

      ¿Dónde ocurrió el incidente?

      El incidente se registró a la altura del establecimiento conocido como "Vaqueritas", donde una gran cantidad de abejas permanecía concentrada en el área, generando preocupación entre automovilistas y transeúntes.

      Tras recibir el reporte ciudadano, corporaciones de seguridad acudieron al lugar para evaluar la situación y coordinar acciones que permitieran evitar riesgos para la población.

      Acciones de la autoridad

      Como medida de prevención, las autoridades cerraron la circulación sobre el libramiento José de las Fuentes, en el tramo comprendido entre las calles Manuel Acuña y Pino Suárez, mientras se esperaba que el enjambre se desplazara de manera natural.

      Luego de varios minutos, las abejas abandonaron el área y la vialidad fue reabierta sin que se registraran personas lesionadas ni incidentes mayores.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados