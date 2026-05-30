Reciben paquetes electorales para comicios del Distrito 1

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Los paquetes electorales que serán utilizados durante la jornada del próximo 7 de junio ya fueron recibidos por las autoridades electorales y permanecen resguardados para su distribución en los municipios que integran el Distrito 1.

De acuerdo con el presidente del Comité Distrital Electoral, Jesús Barrón González, se recibieron un total de 275 paquetes electorales, los cuales fueron entregados debidamente sellados y contabilizados para garantizar su correcto manejo previo a la elección.

El funcionario informó que los paquetes ya fueron separados para su distribución en los municipios correspondientes. Del total recibido, 233 serán destinados a Ciudad Acuña, 22 a Zaragoza y 19 a Jiménez.

Barrón González señaló que todo se encuentra listo para el desarrollo del proceso electoral, en el que podrán participar alrededor de 157 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal de los tres municipios.

La jornada electoral se llevará a cabo el próximo 7 de junio, cuando los votantes acudirán a las urnas para elegir al representante del Distrito 1.