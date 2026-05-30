Se requieren 5 MMDP para Rehabilitar red de agua potable

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) entregará en fecha próxima a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el proyecto para la reposición de 90 kilómetros de tubería, con el propósito de rehabilitar la línea general de conducción en la Región Carbonífera.

Esta obra busca garantizar un mejor suministro de agua potable completo, a los municipios que dependen de esta infraestructura en dicha cuenca.

El ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento en la Región Carbonífera (SIMARC), informó que el proyecto ya está concluido y listo para ser presentado ante CONAGUA.

Explicó que, una vez revisado y validado, se realizarán las observaciones necesarias para complementar el plan y posteriormente gestionar recursos ante dependencias federales, con la intención de ejecutar las obras, aunque sea por etapas.

Salazar Rodríguez destacó que, contar con un proyecto sólido, es un paso fundamental para acceder a todo financiamiento y apoyo institucional.

Subrayó que la reposición de la tubería es una necesidad urgente, pues la actual línea presenta múltiples fallas que afectan el servicio de agua en la región, lo que ha generado preocupación entre la población y autoridades locales.

Acciones de la autoridad

El tramo más complicado se encuentra entre Palaú y Sabinas, donde se concentra la mayor parte de los problemas. El gerente de SIMARC explicó que esta zona es particularmente difícil debido a que está minada, incomunicada y con acceso limitado, lo que obliga a replantear el trazo de la línea. La propuesta contempla que el nuevo recorrido se realice paralelo a la carretera, extendiéndose hasta la localidad de Sabinas.

Detalles confirmados

Finalmente, el funcionario reiteró que la reposición de los 90 kilómetros de tubería representa un reto técnico y financiero, pero también una oportunidad para garantizar el suministro de agua a miles de habitantes de la Región Carbonífera.

Con el respaldo de CEAS y la validación de CONAGUA, se espera que el proyecto pueda concretarse en beneficio de la población y del desarrollo regional.