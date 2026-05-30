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Coahuila

Se tira de puente

Oscar Ramos, amigo de Moisés Galván, alertó a las autoridades tras presenciar la caída de su compañero.

Por Angel Garcia - 30 mayo, 2026 - 02:10 p.m.
Se tira de puente
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Una persona se arrojó desde un puente de la ciudad, sufriendo daños al caer.

      Los hechos ocurrieron sobre el puente de la calle Guerrero, cruce con la calle Hidalgo de la zona centro.

      Se entrevistaron con Oscar Ramos, quien hizo el llamado a las autoridades tras ver que su amigo de nombre Moisés Galván, de 32 años, se había caído.

      Dieron a conocer que la persona se encontraba bajo efectos del alcohol, por lo que tomó la decisión de arrojarse, quedando lesionado.

      Los hechos ocurrieron en el puente de la calle Guerrero

      Arribaron los elementos de Cruz Roja para darle la atención de rescate y trasladarlo al Centro de Salud, para evaluar las lesiones.

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