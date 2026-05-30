Se tira de puente

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una persona se arrojó desde un puente de la ciudad, sufriendo daños al caer.

Los hechos ocurrieron sobre el puente de la calle Guerrero, cruce con la calle Hidalgo de la zona centro.

Se entrevistaron con Oscar Ramos, quien hizo el llamado a las autoridades tras ver que su amigo de nombre Moisés Galván, de 32 años, se había caído.

Dieron a conocer que la persona se encontraba bajo efectos del alcohol, por lo que tomó la decisión de arrojarse, quedando lesionado.

Los hechos ocurrieron en el puente de la calle Guerrero

Arribaron los elementos de Cruz Roja para darle la atención de rescate y trasladarlo al Centro de Salud, para evaluar las lesiones.