Carlos Villarreal reconoce a ganadores de la Presea Alonso de León 2026 en Monclova

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal dio a conocer a las y los ganadores de la Presea Alonso de León 2026, quienes fueron seleccionados por un jurado validado por el Cabildo por su trayectoria y aportaciones a la comunidad.

La ceremonia de entrega se realizará en el marco del aniversario de la fundación de Monclova.

En la categoría "En Vida" fueron reconocidos la Mtra. Martha Elena Aguilar Durón, por su trayectoria en el servicio público y la impartición de justicia; el Mtro. Roberto Carlos Flores Pérez, compositor monclovense con más de 25 años de trayectoria y reconocimiento internacional; y la Lic. Yolanda Carmen Irribarren Arocha, por su destacada trayectoria deportiva y promoción de valores.

En la categoría "Organización de la Sociedad Civil", la presea será para la Fundación Distribuidores Nissan, por su contribución al fortalecimiento de la educación pública y el apoyo a la infraestructura de instituciones educativas.

En la categoría "Póstumo", será reconocido el Lic. José Óscar Castañeda Rada, por más de cuatro décadas de trayectoria como actor y director teatral y por su aportación al desarrollo artístico y cultural de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal felicitó a las y los galardonados y destacó que sus historias representan el talento, la dedicación y el compromiso de quienes han contribuido a construir la historia de Monclova. "Reconocer a quienes han dedicado parte de su vida a servir, crear, enseñar, competir o representar a nuestra ciudad es reconocer también lo mejor de nuestra comunidad. Sus historias son ejemplo para las nuevas generaciones", señaló.

Con la entrega de este galardón, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con la sociedad para reconocer a quienes contribuyen al desarrollo de Monclova y fortalecer el orgullo y sentido de pertenencia por nuestra ciudad, en coordinación con el Gobierno del Estado y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.