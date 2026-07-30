Casa de Rescate Cristo Vive apoya a familiares de pacientes en Clínica 7

Integrantes de la Casa de Rescate Cristo Vive acuden cada 15 días a la Clínica 7 del IMSS para entregar de manera gratuita tacos, pan, café y agua a familiares de pacientes hospitalizados, además de ofrecerles una oración y un mensaje de esperanza.

Karina Acosta, integrante del ministerio, explicó que el objetivo principal de la actividad es compartir la palabra de Dios y brindar apoyo espiritual a quienes enfrentan momentos difíciles por la enfermedad de un ser querido. "Más que nada regalamos un folleto y les hablamos de la palabra de Dios. Queremos darles una palabra de aliento y decirles que Cristo vive. También compartimos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas", expresó.

Señaló que los voluntarios no solo permanecen en el exterior del hospital, sino que también recorren los diferentes pisos de la Clínica 7 para visitar a pacientes y familiares, orar por ellos y entregarles material informativo. "Una hermana sube al primer piso, otra al segundo y otra al tercero. Visitamos a los enfermos y a sus familiares para orar por ellos", comentó.

Acosta indicó que todos los alimentos se entregan sin costo, especialmente a personas que llegan de otros municipios y que, en muchos casos, enfrentan dificultades económicas durante la hospitalización de sus familiares. "Nos hemos encontrado con personas que vienen de Piedras Negras, Acuña y otros lugares. Hay quienes no tienen dinero para comprar alimentos y nosotros les ofrecemos unos taquitos, café, agua y pan", señaló.

La brigada está integrada por entre 10 y 12 voluntarios, quienes participan de manera permanente en estas jornadas de apoyo. Añadió que, gracias al contacto con las familias en el hospital, algunas personas se han incorporado a las actividades de la Casa de Rescate Cristo Vive y de otra congregación ubicada en la colonia Colinas de Santiago.

Explicó que la Casa de Rescate Cristo Vive brinda atención a personas con problemas de adicciones, alcoholismo, depresión y otras situaciones personales o familiares, además de ofrecer consejería para jóvenes y familias. "Es una casa de rescate donde Dios está cambiando y transformando vidas a través de su palabra", concluyó.