Detectan primer caso de "diarrea explosiva" en Monclova

El primer caso de la llamada "diarrea explosiva" fue detectado en Monclova, luego de que el médico particular Víctor Hugo Martínez confirmara el diagnóstico de un paciente mediante estudios de laboratorio que identificaron la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis, causante de la enfermedad conocida médicamente como ciclosporiasis.

El especialista explicó que el paciente acudió a consulta con un cuadro severo de diarrea y otros síntomas gastrointestinales, por lo que se enviaron muestras para análisis especializados.

Síntomas de la ciclosporiasis

El laboratorio reportó el hallazgo de ooquistes del parásito, confirmando el caso. "Atendimos al paciente y, tras realizar los estudios correspondientes, el laboratorio confirmó la presencia de Cyclospora. Es el primer caso que detectamos en Monclova y estamos a la espera de los resultados de otras muestras para reportarlas si también resultan positivas", señaló el médico.

La denominada "diarrea explosiva" se caracteriza por evacuaciones abundantes y frecuentes, además de dolor abdominal, náuseas, pérdida del apetito, fatiga y, en algunos casos, fiebre.

Prevención y recomendaciones

De no tratarse oportunamente, puede ocasionar deshidratación severa, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades que debilitan su sistema inmunológico.

El contagio ocurre principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados, especialmente frutas y verduras que no fueron correctamente lavadas y desinfectadas. Por ello, especialistas recomiendan reforzar las medidas de higiene, consumir agua potable y acudir al médico ante cuadros persistentes de diarrea.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, México mantiene únicamente unos cuantos casos confirmados de esta enfermedad durante el presente año y ha descartado la existencia de un brote nacional.

En Coahuila no se habían reportado oficialmente casos confirmados, por lo que el diagnóstico realizado en Monclova representaría el primero detectado en la entidad, a reserva de su incorporación a la vigilancia epidemiológica por parte de las autoridades sanitarias.