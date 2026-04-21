Rescatan cachorra en Frontera tras denuncia

FRONTERA, COAHUILA.- Vecinos de la Colonia Jardines de Aeropuerto alertaron a autoridades de Protección Animal sobre un presunto caso de maltrato contra una cachorra que permanecía encerrada en condiciones inadecuadas dentro de un domicilio, lo que derivó en su aseguramiento la noche del pasado sábado 18 de abril.

De acuerdo con la coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra Vázquez, el reporte ciudadano señalaba que la perrita era mantenida en un espacio reducido, dentro de una especie de cajón de rejas, expuesta a las inclemencias del clima, sin acceso adecuado a agua, alimento o movilidad.

Tras una primera visita, las autoridades notificaron a la propietaria para que mejorara las condiciones del animal; sin embargo, al no observar cambios y ante el riesgo inminente para la cachorra, se procedió a su resguardo horas más tarde.

"La persona no quiso salir, aunque le estuvimos llamando. Nosotros no aseguramos mascotas, a menos que exista un riesgo evidente, pero los vecinos señalaron que la perrita siempre estaba en ese espacio reducido, sin atención, llorando constantemente y sin condiciones dignas", explicó la funcionaria.

La cachorra, de entre tres y cuatro meses de edad y talla estimada chica a mediana, presenta algunas condiciones de salud que ya están siendo atendidas por personal especializado.

Autoridades señalaron que, en la mayoría de estos casos, los propietarios no suelen acudir a recuperar a los animales, incluso cuando se trata de mascotas de raza, por lo que se buscará un hogar responsable para la perrita, donde reciba el cuidado y cariño que requiere.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a asumir con responsabilidad la tenencia de mascotas y evitar actos que vulneren su bienestar, reiterando que los animales merecen un trato digno.