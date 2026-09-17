Éxito en venta a beneficio de perros rescatados de Frichem

La solidaridad de vecinos de la colonia Aviación de Frontera permitió una buena respuesta en la venta realizada a beneficio de los perros rescatados de Frichem, cuyos recursos serán destinados principalmente a esterilizaciones y atención médica.

Tuilzie Ibarra Vázquez, presidenta de la asociación Lobita Dejando Huella, informó que la actividad tuvo una respuesta favorable, al grado de que los alimentos comenzaron a agotarse entre la 1:30 y 2:00 de la mañana.

Señaló que algunas de las primeras personas que acudieron recibieron como agradecimiento calcomanías para vehículos y placas para sus mascotas. "Cuando llegaba al establecimiento, mencionaba la gente que acudía porque sabía que iba a ser a beneficio de perritos", comentó.

Ibarra Vázquez explicó que los recursos recaudados serán utilizados para comenzar con la esterilización y castración de los perros, además de cubrir las necesidades médicas que presentan algunos de ellos. Detalló que varios animales requieren atención por infecciones en los ojos y problemas en la piel, mientras que otros necesitan estudios y ultrasonidos para determinar sus condiciones de salud.

Entre los estudios que podrían realizarse se encuentran pruebas para detectar ehrlichia, cuyo costo, señaló, oscila entre 500 y 600 pesos por prueba. La activista indicó que cuatro grupos de rescatistas —Andy al Rescate, Nayita al Rescate, Rescatando Patitas y Lobita Dejando Huella— mantienen bajo su cuidado cerca de 35 de los 51 perros rescatados, mientras que el resto permanece bajo resguardo de otros rescatistas, algunos fuera de la Región Centro.

Advirtió que la esterilización es una de las prioridades, debido a la cantidad de perros que permanecen en los refugios y hogares temporales. "Queremos empezar a esterilizar y castrar a los perritos que tenemos", señaló.

Ibarra Vázquez agregó que las organizaciones ya no reciben apoyos suficientes para cubrir las necesidades de los animales, por lo que han recurrido a actividades para obtener recursos y solventar los gastos que surgen. En caso de que quede dinero después de cubrir los tratamientos y esterilizaciones, será destinado a la compra de alimento, que posteriormente será distribuido en los dos hogares temporales donde se encuentran los perros bajo su cuidado.