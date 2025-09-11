Agresor vinculado a proceso y prisión por maltrato animal en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La encargada de Protección Animal en Frontera, Tuilzie Ibarra, afirmó que con el caso del perrito "Pinto" se logró sentar un precedente en el municipio, luego de que el agresor fuera vinculado a proceso y enviado a prisión en Saltillo por el delito de maltrato animal.

"El día de hoy recibimos la notificación del abogado y con esto se está creando un precedente en Frontera, con el apoyo de nuestra alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. El Ministerio Público vinculó a proceso al agresor y nosotros seguimos en el acompañamiento hacia los vecinos de la colonia Occidental", expresó.

Ibarra recordó que los hechos ocurrieron el 29 de junio, cuando el acusado intentó cortarle una pata a "Pinto" con unas tijeras de podar, un acto presenciado por habitantes de la colonia. Una semana después, los vecinos interpusieron la denuncia que permitió abrir la carpeta de investigación.

"Tenemos mucho que agradecerle a los vecinos que no solo dieron testimonio, sino que han estado al pendiente de Pinto. Cabe recordar que esta no era la primera vez que lo agredían y hoy, gracias a su valentía, estamos dando un paso firme contra el maltrato animal", señaló.

La funcionaria subrayó que el responsable permanecerá en prisión preventiva mientras el Ministerio Público reúne más pruebas para que se logre una sentencia ejemplar.

"Este es un mensaje para todos: en Frontera ya no se va a permitir la crueldad contra los animales. Pinto hoy tiene justicia y lo que estamos logrando es histórico para el municipio", concluyó.