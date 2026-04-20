Fallece Pinto, perrito que sufrió maltrato en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra Vázquez, informó sobre el fallecimiento de "Pinto", un perrito que se convirtió en símbolo de maltrato animal tras haber sido brutalmente atacado con tijeras de podar, en un caso que aún no recibe sentencia definitiva.

De acuerdo con la funcionaria, el agresor continúa bajo arresto domiciliario desde hace casi un año, mientras el proceso legal se mantiene en curso. Señaló que será el próximo 27 de abril cuando se lleve a cabo una nueva audiencia, en la que se espera avanzar hacia una resolución del caso.

Ibarra Vázquez explicó que, pese a las graves lesiones que sufrió, Pinto logró sobrevivir al ataque y pasó sus últimos meses rodeado de cuidados y cariño por parte de una familia que lo adoptó. Sin embargo, debido a su edad avanzada y a las secuelas del maltrato, el canino ya presentaba dificultades para moverse, falleció mientras dormía.

"Esto no perjudicará la situación legal, los vecinos y nosotros seguimos pidiendo justicia por sus actos, sigue en arresto domiciliario y antes estuvo en el Cereso de Saltillo".

El fallecimiento de Pinto ha generado nuevamente indignación entre la ciudadanía y colectivos animalistas, quienes exigen justicia y sanciones ejemplares para evitar que casos de crueldad animal queden impunes.