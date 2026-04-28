Tuilzie Ibarra pide atención al maltrato animal tras incidente de perrito

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Tras conocer el caso, Tuilzie Ibarra Vázquez expresó indignación y lamentó profundamente la muerte del perrito, señalando que este tipo de hechos no deberían ocurrir, mucho menos en la vía pública y de una manera tan violenta.

Consideró que la situación refleja una grave falta de conciencia sobre el respeto hacia los animales y sobre los límites que existen en cuanto al trato hacia las mascotas. Señaló que, aunque puede haber casos donde una persona actúe por defensa propia ante una agresión de un animal, nunca se justifica el uso de un arma para acabar con su vida de esa forma.

Su reacción inmediata fue ponerse en contacto con el dueño del perro y con la rescatista que reportó el caso para conocer los detalles y buscar la manera de proceder legalmente. Sin embargo, lamentó que el cuerpo del animal fuera retirado, ya que eso impidió realizar una necropsia o un certificado médico que sirviera como prueba fundamental para sustentar una denuncia formal.

Sobre la protección animal en San Buenaventura, opinó que hace falta una figura específica o una instancia municipal que atienda de forma directa estos casos, ya que actualmente muchos municipios están saturados de trabajo y no siempre hay personal disponible para recibir denuncias o actuar con rapidez.

Indicó que no solo este caso, sino muchos otros relacionados con maltrato animal, requieren mayor atención, vigilancia y seguimiento, además de campañas de concientización para que la ciudadanía sepa cómo actuar correctamente y entienda que las mascotas también merecen respeto y protección.