Apoyo solidario: 300 kilos de croquetas donados al refugio Lobita Dejando Huella

Un respiro para continuar con su labor recibió el refugio Lobita Dejando Huella, al recibir una donación de 300 kilos de croquetas por parte de la empresa Trinity.

Tuilzie Ibarra Vázquez, encargada del refugio, agradeció el apoyo de la empresa y de los trabajadores que participaron en la entrega del alimento, así como de Luis Martínez, quien coordinó el acercamiento con la organización.

Además de las croquetas, Trinity donó una bolsa con vendas y calcetas, utilizadas para atender a perros que tienen dificultades para caminar, así como dos cajas de sobres de alimento.

Ibarra Vázquez explicó que actualmente el refugio tiene 82 perros rescatados, varios de ellos con condiciones que requieren cuidados especiales.

Entre los animales atendidos hay perros que padecen o han padecido cáncer, otros con desnutrición y algunos que no pueden caminar, tienen problemas de movilidad o utilizan sillas de ruedas.

"Todo este alimento va para los perritos que tenemos ahí en nuestro refugio", señaló.

La encargada explicó que el alimento representa un alivio para la organización, debido a que habitualmente el refugio debe cubrir por cuenta propia los gastos de alimentación de los animales.

Indicó que contar temporalmente con alimento donado permitirá utilizar parte de los recursos disponibles para adquirir medicamentos y tratamientos, además de continuar con el rescate y atención de perros en situación de calle.

"Nos da un poquito de tranquilidad el saber que durante algún tiempo nuestros perritos van a tener alimento", expresó.

Ibarra Vázquez también destacó el apoyo de Cristina Calera y su familia, quienes se han sumado a las actividades para recaudar fondos destinados al refugio.

La encargada de Lobita Dejando Huella llamó a más empresas, familias y ciudadanos a sumarse a este tipo de acciones, pues los animales que requieren atención especializada generan mayores gastos de alimentación, medicamentos y cuidados.