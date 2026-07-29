Frontera: Ibarra respalda Fiscalía para investigar maltrato animal

La creación de una Fiscalía Especializada para los Seres Sintientes facilitaría la investigación y acreditación de delitos de maltrato y crueldad animal, consideró Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal de Frontera.

La funcionaria municipal respaldó la propuesta impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que cada vez se presentan más casos de crueldad contra animales y se requieren autoridades con conocimientos especializados para atenderlos. "Es una gran herramienta y una gran necesidad que se cree esta fiscalía", señaló Ibarra Vázquez, quien destacó que una instancia especializada permitiría a los municipios contar con mayores herramientas para sustentar legalmente las denuncias.

Explicó que uno de los principales obstáculos en casos de maltrato animal es la falta de recursos para realizar estudios veterinarios especializados. Como ejemplo, mencionó que un peritaje particular puede tener un costo de alrededor de 20 mil pesos o más, cantidad que, dijo, no está al alcance de fundaciones, rescatistas ni del propio municipio.

De contar con una fiscalía especializada, agregó, sería posible facilitar este tipo de pruebas para determinar las lesiones y daños ocasionados a los animales y, con ello, acreditar la existencia de un delito.

¿Qué casos de maltrato animal se han presentado en Frontera?

Ibarra Vázquez recordó casos atendidos en Frontera, entre ellos los de Bonita y Pinto, en los que, según explicó, la falta de un perito dificultó acreditar plenamente las lesiones y daños sufridos. En el caso de Pinto, que recientemente cumplió un año, señaló que no fue posible acreditar todas las lesiones debido a la falta de un peritaje, por lo que el procedimiento pudo concluir mediante un acuerdo y reparación del daño. "Yo creo que teniendo ya una fiscalía, a nosotros nos facilitaría y a lo mejor ya no estaríamos hablando solamente de una reparación del daño", expresó.

Propuestas para sancionar el maltrato animal

La coordinadora consideró que, ante casos graves de crueldad, debe existir la posibilidad de que los responsables enfrenten sanciones más severas, incluida la prisión, para generar conciencia sobre el respeto a los animales. Señaló que la protección debe abarcar no solamente a perros y gatos, sino a cualquier animal considerado ser sintiente. En Frontera, dijo, se han recibido reportes relacionados con caballos, cerdos, chivos y burros, entre otros.

Ibarra Vázquez también consideró que una fiscalía especializada podría impulsar que los municipios cuenten con reglamentos adecuados para establecer sanciones y multas en materia de protección animal. Asimismo, mencionó la Ley Rocky, propuesta en el Congreso del Estado, que contempla elevar las penas por maltrato animal hasta 12 años de prisión, además de una propuesta para ampliar la reforma al Código Penal.

La coordinadora confió en que la creación de la fiscalía pueda concretarse y permita fortalecer la atención de denuncias, la investigación de los casos y la aplicación de sanciones contra quienes incurran en actos de crueldad animal.