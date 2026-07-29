Simulacro de incendio evacuó a 85 personas en guardería AEI: Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un total de 85 personas fueron evacuadas durante un simulacro con hipótesis de conato de incendio en el área de cocina de la guardería 'AEI' ubicada en la calle Sinaloa número 508, en la colonia Infonavit Reforma.

Al reporte acudió la unidad PCB052-03 de Protección Civil, cuyos elementos participaron en las labores de respuesta y coordinación del ejercicio preventivo.

Durante el simulacro fueron desalojadas 85 personas, de las cuales 23 correspondían al personal de la institución y 62 eran niñas y niños que se encontraban en el inmueble.

Como parte del ejercicio se brindó atención a una persona que resultó lesionada dentro de la hipótesis del simulacro, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Las maniobras se desarrollaron en coordinación con la Cruz Roja quienes supervisaron la evacuación y las acciones de atención.

El simulacro concluyó sin incidentes mayores y permitió evaluar la capacidad de respuesta y coordinación de las corporaciones participantes, así como los protocolos de seguridad del plantel.