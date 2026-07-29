Ganaderos de Múzquiz se preparan para reanudar exportaciones de ganado

MÚZQUIZ, COAH.- Ganaderos y ejidatarios de Múzquiz comenzaron los preparativos para la posible reanudación de las exportaciones de ganado bovino de Coahuila hacia Estados Unidos, previstas tentativamente para el 24 de noviembre, utilizando la estación cuarentenaria de Ciudad Acuña, informó Leonel Gómez Camacho, representante de la Unión de Ejidos en Múzquiz.

El dirigente explicó que el calendario de reapertura contempla el inicio de las exportaciones por Sonora el 24 de agosto y posteriormente por Chihuahua el 24 de septiembre, por lo que confió en que Coahuila pueda incorporarse al programa durante octubre o, a más tardar, en noviembre.

Gómez Camacho señaló que la estación cuarentenaria de Ciudad Acuña se encuentra lista para operar y destacó que la reapertura representa una oportunidad para mejorar el precio del ganado, luego de que los productores se vieran obligados a comercializarlo únicamente en el mercado nacional.

Precisó que los productores interesados en exportar deberán contar con las pruebas de tuberculina y brucelosis, además de las constancias del barrido contra el gusano barrenador, requisitos indispensables para cumplir con las normas sanitarias exigidas por las autoridades.

El representante de los ejidatarios indicó que la suspensión de las exportaciones, vigente desde noviembre de 2024, provocó pérdidas económicas estimadas en 30 %, principalmente por la disminución en el precio del ganado y el incremento en los costos de alimentación, medicamentos, atención veterinaria y mantenimiento de los hatos.

Finalmente, estimó que la demanda de ganado en Estados Unidos favorecerá la comercialización del producto coahuilense, aunque consideró que serán necesarios al menos dos años para recuperar el mercado perdido. Agregó que, una vez restablecidas las exportaciones, podrían enviarse hasta 100 jaulas con igual número de becerros cada mes hacia la Unión Americana, aprovechando la calidad genética del ganado producido en el norte de Coahuila y, en particular, en el municipio de Múzquiz.