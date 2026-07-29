Tres personas resultan lesionadas en choque en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente vial registrado en el cruce de las calles Socorro y Reforma, con Guadalupe R. Canales, en el barrio La Piedra, luego de que el conductor de uno de los vehículos presuntamente omitiera una señal de alto.

De acuerdo con el reporte, el vehículo señalado como responsable es un Honda Accord modelo 2009, color blanco, con placas FEU-253-C, conducido por Cristian Gabriel N.

Las autoridades informaron que, al no respetar el señalamiento de alto, el Honda Accord colisionó contra un Chevrolet Malibu modelo 2006, que era conducido por Jorge Antonio N, con domicilio en el barrio Los Pocitos.

Como consecuencia del impacto, resultaron lesionados tanto el tripulante como María Isabel N, de 24 años de edad, y María del Carmen N, de 42 años, quien presentó una herida profunda en la frente.

Paramédicos brindaron atención a las personas lesionadas en el lugar del accidente y posteriormente fueron valoradas para determinar la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido.