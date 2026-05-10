Escuelas de Monclova enfrentan fallas eléctricas por altas temperaturas

Ante las altas temperaturas que comienzan a registrarse en la Región Centro de Coahuila, el titular de Servicios Educativos, Abraham González, reconoció que algunas escuelas de Monclova ya han presentado fallas eléctricas derivadas del uso constante de aparatos de aire acondicionado y de problemas en la red eléctrica de las colonias.

Explicó que durante los días de intenso calor es común que los planteles enciendan todos los minisplit al mismo tiempo, lo que genera una fuerte carga eléctrica. Sin embargo, señaló que en varias ocasiones las afectaciones no se originan directamente en las escuelas, sino en las fallas del suministro eléctrico de las colonias donde se ubican. "Prendemos todos los minisplit, pero también pasa que la colonia empieza a fallar y por añadidura falla la escuela", expresó.

El funcionario indicó que hasta el momento no existen escuelas consideradas como vulnerables de manera permanente, aunque sí han surgido casos específicos conforme avanzan las temperaturas extremas. Detalló que en Monclova al menos cuatro o cinco planteles han sufrido daños en cableado eléctrico, incluso algunos "achicharrados" por la sobrecarga, situación que ya está siendo atendida por personal técnico.

Asimismo, comentó que las autoridades educativas están a la espera de indicaciones estatales para definir posibles estrategias ante las olas de calor, entre ellas la reducción de horarios escolares o ajustes temporales en las jornadas. Mientras tanto, aseguró que en caso de presentarse fallas o riesgos para los estudiantes, las decisiones se toman en conjunto entre directivos y padres de familia, contemplando incluso salidas anticipadas o actividades desde casa para evitar exponer a los alumnos a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.