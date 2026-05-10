Coahuila: suspensión de clases el 15 de mayo por el Día del Maestro

El titular de Servicios Educativos en la Región Centro de Coahuila, Abraham González, confirmó que el próximo 15 de mayo sí habrá suspensión oficial de clases con motivo del Día del Maestro, fecha que ya se encuentra marcada como inhábil dentro del calendario escolar.

Detalló que previo a la celebración se realizarán dos eventos dirigidos al magisterio. El 14 de mayo el sindicato ofrecerá una cena y festejo para los docentes de la Región Centro, mientras que el día 15 el municipio llevará a cabo un desayuno en honor a los maestros.

En cuanto al Día del Estudiante, aclaró que no se contempla suspensión de actividades académicas, ya que únicamente se organizarán convivios y kermeses dentro de los planteles para que los alumnos pasen un momento agradable. "El Día del Estudiante no se da como descanso", puntualizó.

Asimismo, recordó que a finales de mayo sí habrá Consejo Técnico Escolar, luego de que el mes pasado no se realizara debido al regreso tardío tras el periodo vacacional. Explicó que regularmente en enero y en meses posteriores a vacaciones no suelen efectuarse estos encuentros, pero en esta ocasión sí están programados dentro del calendario oficial.