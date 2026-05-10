Secretaría de Salud limita arreglos florales en panteones por dengue

La Secretaría de Salud señaló que con el objetivo de prevenir la proliferación del dengue, únicamente se permitirá que los arreglos florales permanezcan un periodo de 4 a 5 días en los panteones municipales.

Durante el día de hoy miles de personas acudirán a los panteones a visitar a sus familiares ante la celebración del Día de las Madres, dejando arreglos de flores, en su mayoría flores naturales, que se convierten en criaderos para este tipo de mosquitos.

Faustino Aguilar Arocha, Jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, informó que a lo largo de la semana se llevaron a cabo acciones de prevención con abatización de pilas y piletas de los panteones, fumigación y retiro de maleza.

"Se están haciendo operativos de visita en los panteones por la celebración del Día de las Madres, para empezar a abatizar todos los recipientes que tienen agua, y hacer limpieza de maleza, en caso de ser necesario, se van a realizar las fumigaciones correspondientes para estas fechas", declaró.

Señaló que los floreros representan un espacio adecuado para la reproducción del mosquito, por lo que únicamente se permitirá que se mantengan los arreglos de flores naturales por un periodo de 4 o 5 días y recomendó a la población optar por arreglos de flores artificiales en esta celebración.

"Si pueden ser flores artificiales, mejor, porque en los depósitos de agua hay proliferación, por eso se está trabajando en esta medida, pero en caso de ser naturales se dará un espacio de 4 o 5 días y posteriormente se retirarán".

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para colaborar en estas acciones preventivas, ya que mantener agua estancada puede generar un incremento en los casos de dengue en la entidad.