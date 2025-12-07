Fernando Juárez destaca el turismo cinegético en Candela Coahuila

CANDELA, COAHUILA.- El alcalde Fernando Juárez destacó que Candela recibe cazadores de distintas partes del país y del extranjero, entre ellos visitantes provenientes de Estados Unidos, Perú, Costa Rica y otros destinos, beneficiando en gran manera la economía local.

El interés principal se concentra en el borrego berberisco, especie que ha crecido notablemente en las sierras de la región y que hoy se posiciona como la más solicitada por los grupos cinegéticos. Además, el municipio permite la caza de venado cola blanca, jabalí y marrano alzado, lo que amplía las opciones para los deportistas.

El Pueblo Mágico de Candela se prepara para cerrar el año con un notable incremento en la actividad cinegética, una de sus principales fuentes de turismo y derrama económica. Juárez señaló que diciembre se ha consolidado como el mes de mayor afluencia, gracias a la temporada de cacería que atrae tanto a expertos nacionales como a deportistas internacionales.

La temporada ha dejado cifras destacables: cada fin de semana se registran alrededor de 20 ejemplares de borrego berberisco cazados, así como entre 30 y 40 venados cola blanca. Cada ejemplar tiene un costo que puede ir de los 50 a los 100 mil pesos, lo que representa un beneficio directo para la economía local.

La derrama se distribuye en la renta de ranchos, pago de guías especializados y consumo en comercios del municipio. El alcalde explicó que, aunque Candela se ubica en una zona semidesértica, sus sierras cuentan con una vegetación muy distinta, comparable a la de bosques, con presencia de álamos, pinos y palmas.

Esta riqueza natural se ha convertido en un atractivo clave para los visitantes, quienes buscan espacios variados y fauna abundante para la práctica de esta actividad.