Estafas en Monclova: Golondrinas financieras engañan a ciudadanos

La difícil situación económica en Monclova ha propiciado la proliferación de financieras fraudulentas conocidas como "golondrinas", que aprovechan la necesidad de la población para cometer estafas, advirtió Griselda Arreguín, especialista en atención de estos casos.

Señaló que, aunque no existe una estadística oficial, este tipo de fraudes se ha vuelto constante en la ciudad, donde empresas temporales llegan con la meta de defraudar a cierto número de personas y, tras lograrlo, desaparecen sin dejar rastro.

Explicó que el principal gancho es ofrecer créditos fáciles, incluso sin revisar buró, solicitando a cambio un pago anticipado, generalmente del 10 % del monto solicitado. Sin embargo, una vez entregado el dinero, el préstamo nunca se concreta.

"Cuando una financiera pide dinero por adelantado, es sinónimo de fraude. Las instituciones reguladas no operan así, ya que los costos se incluyen en el contrato", puntualizó.

Arreguín indicó que en lo que va del año ha atendido al menos dos casos en el primer cuadro de la ciudad, particularmente en la calle Allende, donde las víctimas llegaron a perder desde 20 mil hasta 100 mil pesos.

No obstante, lamentó que en la mayoría de los casos no es posible proceder legalmente, ya que estas empresas no están registradas formalmente y desaparecen en cuestión de semanas.

Asimismo, explicó que, aunque los afectados pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público o reportes ante la CONDUSEF, la falta de información y verificación previa dificulta prevenir estos fraudes.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse alerta y evitar caer en ofertas de crédito que soliciten pagos anticipados, ya que esto representa un alto riesgo de perder su dinero, agravando aún más su situación económica.