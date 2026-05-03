Carlos Villarreal destaca inversiones que benefician a Monclova

Monclova, Coah. - Como parte del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la generación de nuevas fuentes de empleo en la región, el alcalde Carlos Villarreal, junto a Sangyeol Lim, Director de Administración y Recursos Humanos de DUAL BORGSTENA, realizó un recorrido en la nave industrial que será sede de la segunda planta de la empresa en Monclova.

En ambas plantas se desarrollará una segunda etapa de contrataciones que contempla la generación de cientos de empleos.

La generación de estos nuevos empleos representa una oportunidad para fortalecer la economía local, al ofrecer opciones laborales formales que impulsan el desarrollo profesional y la estabilidad de las familias. Esta nueva etapa de contratación permitirá a más ciudadanos incorporarse al sector industrial, contribuyendo al crecimiento productivo de Monclova y consolidar un entorno favorable para el empleo en la región.

Estas acciones son resultado de las gestiones permanentes del Gobierno Municipal para atraer nuevas inversiones, ampliar la oferta laboral y consolidar a Monclova como un destino competitivo para la industria. A través de la coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico y la iniciativa privada, se continúa impulsando la llegada de empresas que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar de las familias de la Región Centro-Desierto.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de seguir impulsando inversiones que generen desarrollo para la región: "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para generar más oportunidades para nuestra gente. La llegada de nuevas inversiones como esta no solo fortalece nuestra economía, sino que abre la puerta a empleos dignos y mejor calidad de vida para las familias monclovenses. Nuestro compromiso es continuar impulsando acciones que consoliden a Monclova como un referente industrial en la región".

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado y el sector empresarial para impulsar el desarrollo económico y generar más oportunidades para las familias.