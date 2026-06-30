UCD alerta sobre fraudes en trámites de regularización en Frontera

FRONTERA, COAH.- La Unión Campesina Democrática (UCD) alertó a la población sobre publicaciones falsas que circulan en redes sociales respecto a un supuesto reinicio del decreto para regularizar vehículos de procedencia extranjera.

El dirigente de la UCD en Frontera, José Alanís, informó que algunas personas ya han sido afectadas económicamente por supuestos gestores que ofrecen trámites inexistentes relacionados con la legalización de autos extranjeros.

Aseguró que hasta el momento no existe ningún anuncio oficial sobre un nuevo programa de regularización, por lo que pidió a los propietarios de vehículos "chocolate" no dejarse engañar por quienes solicitan pagos anticipados.

Explicó que durante las últimas semanas comenzaron a difundirse versiones en redes sociales donde se afirmaba que el decreto sería reactivado a partir del 1 de junio, información que calificó como falsa. "Decirle a todos nuestros afiliados y a toda la gente que el decreto no se va a reiniciar nuevamente. No hay absolutamente nada oficial", señaló.

Alanís comentó que, con base en la experiencia de programas anteriores, los decretos de regularización suelen emitirse con varios años de diferencia, por lo que consideró poco probable una nueva etapa en el corto plazo.

Asimismo, denunció que personas sin autorización han aprovechado la desinformación para ofrecer supuestos trámites, llegando incluso a solicitar hasta 18 mil pesos por vehículo.

Indicó que la UCD ha atendido a ciudadanos que fueron víctimas de fraude tras confiar en intermediarios que prometían asegurar espacios en un programa inexistente. "Fueron víctimas del coyotaje, del fraude y de toda clase de charlatanes y estafadores que aparecen en redes sociales", expresó.

El dirigente exhortó a la ciudadanía a verificar cualquier información únicamente mediante fuentes oficiales y medios de comunicación confiables antes de realizar pagos o iniciar trámites. "Que no crean todo lo que aparece en redes sociales. Hasta que no exista un anuncio oficial, no hay ningún reinicio del decreto", concluyó.