Un Tal Fredo responde a críticas por basura tras su boda en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA. – El influencer y organizador de eventos Alfredo Cantú, conocido en el mundo digital como "Un Tal Fredo", rompió el silencio tras las recientes críticas que lo señalan por supuestamente haber dejado basura y mobiliario abandonado en las Minas de Mármol, luego de su ostentosa celebración matrimonial.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido compartió una serie de pruebas para desmentir lo que calificó como una campaña de desinformación. El conflicto escaló luego de que usuarios de internet difundieran imágenes de escombros y materiales de construcción en las inmediaciones del área protegida, vinculándolos directamente con la logística de la "boda del año".

La respuesta del influencer

Mediante una captura de pantalla de sus historias de Instagram, Cantú fue tajante al señalar que las fotografías que circulan han sido sacadas de contexto. Según el influencer, las áreas mostradas con desorden no forman parte del paraje turístico utilizado para el evento, sino que se trata de zonas de servicio internas del recinto.

"Esa parte NO es la atracción de las minas. Ahí ellos tienen cosas que van a tirar, reciclar, resguardar o donar. Son mobiliario y carretillas que no tienen nada que ver conmigo", aclaró el influencer en sus historias.

Pruebas y chats oficiales

Como parte de su defensa, Cantú publicó una conversación de WhatsApp con representantes de la administración del lugar. En el intercambio de mensajes, se confirma que el equipo de limpieza de la boda entregó el sitio en condiciones óptimas y que los objetos amontonados que aparecen en las denuncias ciudadanas son propiedad del complejo turístico y se encontraban ahí previo al evento.

? EXHIBEN que elementos usados en la boda del influencer UN TAL FREDO siguen botados en el pueblo mágico de CUATRO CIÉNEGAS, Coahuila, después de 19 días??



Parece que no tuvo un buen wedding planner



Cuatro Ciénegas es un sitio de gran relevancia ecológica, conocido por... pic.twitter.com/dOt1qldXkQ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 9, 2026

Contexto de la polémica

La controversia surge en un momento de tensión ambiental en Cuatro Ciénegas. Recientemente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó clausuras en distintos puntos del municipio, incluyendo el Río Mezquites.

Aunque las críticas en redes sociales intentaron ligar estas clausuras con el impacto de la boda, las autoridades han indicado que las inspecciones responden a un operativo mayor sobre el uso de concesiones de agua y suelo, sin que exista hasta el momento un acta oficial que culpe directamente al evento de Cantú por daños irreparables al ecosistema.

Con esta declaración, "Un Tal Fredo" busca cerrar el capítulo de la controversia, exigiendo a la audiencia "investigar antes de juzgar" y asegurando que su evento cumplió con los protocolos de manejo de residuos exigidos para un área de tal fragilidad biológica.