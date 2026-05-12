La Universidad Politécnica Monclova-Frontera inicia clases: 700 estudiantes se inscriben

FRONTERA, COAHUILA.- La Universidad Politécnica Monclova-Frontera arrancó un nuevo periodo académico con una matrícula cercana a 700 estudiantes, quienes se integraron desde el pasado fin de semana para dar inicio formal a las actividades del cuatrimestre.

El rector Armando Castro Murguía informó que la meta de inscripción era precisamente alcanzar esa cifra, por lo que consideró positivo el resultado obtenido, ya que esto permite garantizar la continuidad de los programas académicos que ofrece la institución.

Destacó que este flujo de alumnos fortalece las carreras de ingeniería y licenciaturas que se imparten en el campus, mismas que están enfocadas en responder a las necesidades del sector industrial de la región Centro de Coahuila.

Señaló que las instalaciones universitarias se encuentran listas para que los estudiantes puedan desarrollar las actividades escolares sin contratiempos, cumpliendo con la planeación establecida para este nuevo ciclo.

Castro Murguía subrayó que el arranque de clases representa un paso importante para seguir consolidando la oferta educativa superior en la región, así como para fortalecer el desarrollo académico y profesional de los estudiantes de la zona centro del estado.