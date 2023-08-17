Urge a Frontera planta tratadora

FRONTERA COAH-. Es urgente construir una planta tratadora de aguas negras en el municipio de Frontera, comentó el alcalde Roberto Piña, por eso mencionó que se trabaja en el tema y quiere que este proyecto se realice a un coto plazo, esto permitiría un mejor desarrollo para el municipio.



Señaló que del libramiento Carlos Salinas de Gortari a la Carretera Federal #30, es una de las zonas poblacionales más grande de la Región Centro de Coahuila, por lo cual es viable el poder construir ahí una planta que brindará gran beneficio para el sector industrial y población general

“En Frontera le urge una planta tratadora de agua, la cual bueno pues vendría a darle servicio a la industria y a todas esas colonias que actualmente no cuentan con el servicio de drenaje como la Hermosa Provincia, Diana Laura, Esteban Martínez, Ejido 8 de Enero, las Cruces y el Ejido La Cruz”, señaló el alcalde Roberto Piña.

El alcalde dijo que este proyecto es de alto valor en cuestión del recurso que se debe de invertir, pues una planta como la que piensan instalar rondaría entre los 450 y los 600 millones de pesos, tienen que hacer gestiones para obtener apoyo ya sea de la federación o del gobierno del estado.

“Sí hacemos esto, instalar la planta, va a disparar el desarrollo del municipio en automático, por ello es que haremos un gran esfuerzo por conseguir dicha construcción, vamos a esperar culminar las labores del Arroyo de Frontera y enseguida buscaremos el proyecto de la planta tratadora”.