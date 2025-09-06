Adulto mayor fallece tras incendio en su domicilio en Allende

ALLENDE, COAH. – La tarde de este viernes se registró un trágico incendio en un domicilio ubicado sobre la calle Escobedo, al oriente de Allende, que terminó con la vida de Baldo Valdez, un adulto mayor ampliamente conocido en la comunidad por su carnicería, situada junto a su vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro comenzó cuando un minisplit se incendió, posiblemente a causa de un cortocircuito. Las llamas se extendieron rápidamente al televisor y algunos muebles del hogar, generando una gran cantidad de humo.

Valdez, quien padecía una discapacidad que le impedía moverse con rapidez, quedó atrapado en su habitación. Los vecinos, al percatarse de la emergencia, llamaron de inmediato al 911. Poco después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos.

Sin embargo, al ingresar a la vivienda, los rescatistas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Falleció por intoxicación en su propia cama.

El suceso conmocionó profundamente a la comunidad, que recordó a Baldo Valdez como una persona amable y sociable. Su carnicería, además de ser su sustento, fue un punto de encuentro donde forjó numerosas amistades a lo largo de los años.

La Fiscalía General del Estado acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las autoridades locales informaron que las investigaciones siguen abiertas para determinar con precisión las causas del incendio y prevenir futuros incidentes.

Vecinos expresaron su consternación y aseguraron que el adulto mayor siempre estuvo dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban, dejando un vacío profundo en la comunidad. Mientras tanto, familiares y amigos se preparan para rendirle homenaje y despedirlo como merecía, entre recuerdos y muestras de cariño que reflejan el impacto que tuvo su vida en Allende.