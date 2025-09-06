Entregan despensas en Allende a familias vulnerables con gran respuesta ciudadana

ALLENDE, COAH. – Con gran éxito se realizó la entrega de despensas a personas en situación de vulnerabilidad, como parte del programa de Atención Alimentaria, una iniciativa que busca apoyar a quienes más lo necesitan en la comunidad.

El evento reunió a vecinos y beneficiarios, quienes agradecieron el respaldo recibido y destacaron la importancia de estas acciones para mejorar la calidad de vida de las familias.

El programa es posible gracias al trabajo conjunto del Gobierno Federal y del Estado, con el compromiso del Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado la implementación de estas iniciativas en la región.

Los asistentes reconocieron que este tipo de acciones generan un impacto positivo en la vida diaria de los habitantes y fortalecen la solidaridad entre vecinos.

Vecinos señalaron que la entrega de despensas representa un apoyo real y tangible, especialmente para quienes enfrentan dificultades económicas, y celebraron que programas de esta naturaleza se mantengan activos.

La comunidad coincidió en que estas acciones motivan a continuar trabajando juntos, reforzando la cooperación y la cercanía entre los beneficiarios y las autoridades estatales.